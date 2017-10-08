Баскетболистки УГМК победили "Енисей" с разницей "+51"

УГМК разгромил "Енисей" в матче регулярного сезона женской суперлиги - 111:60. Команда из Екатеринбурга одержала три победы в трех стартовых играх и возглавляет таблицу.

Чемпионат России

Премьер-лига

Женщины

Регулярный сезон

"Динамо" (Новосибирская область) - "Динамо" (Курск) - 50:84 (14:19, 20:25, 8:26, 8:14)

"Енисей" (Красноярский край) - УГМК (Екатеринбург) - 60:111 (14:26, 14:23, 17:34, 15:28)

"Спарта&К" (Видное) - "Инвента" (Курск) - 59:68 (20:14, 11:14, 12:29, 16:11)

МБА (Москва) - "Надежда" (Оренбургская область) - 58:82 (17:24, 11:18, 18:19, 12:21)

"Казаночка" (Казань) - "Спартак" (Ногинск) - 74:68 (14:17, 19:18, 23:17, 18:16)