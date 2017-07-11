"Автодор" продлил соглашение с Егором Куркиным

"Автодор" заключил новый контракт с защитником Егором Куркиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три года. В основной команде он продолжит выступать под 55-м номером.

В минувшем сезоне Куркин вошел в символическую пятерку Единой молодежной лиги ВТБ. Он стал лучшим игроком молодежного чемпионата-2016/17 по эффективности (18,2) и перехватам (2,6), а также занял второе место по подборам (7,6).