"Автодор" подписал контракт с Драмиром Зибировым

Разыгрывающий Драмир Зибиров стал игроком "Автодора", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон. Зибиров будет выступать под 13-м номером.

Ранее Зибиров уже выступал за "Автодор" с 2002 по 2005 год. В прошлом сезоне он играл за "Сахалин", с которым дошел до финала Кубка России. В 30 матчах суперлиги 1 он в среднем набирал 12,5 очка, делал 3,8 передачи, 2,6 подбора.