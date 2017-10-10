Антон Понкрашов: "Смотрю игры сборной с болью в сердце"

Разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов отметил, что ему вряд ли поступит вызов в сборную. По словам игрока, его игнорирует главный тренер национальной команды.

- Мне вряд ли поступит вызов в сборную, приводят "Известия" слова Понкрашова. - Сергей Валерьянович Базаревич меня игнорирует и, думаю, будет продолжать это делать. Евробаскет-2017 я смотрел с очень тяжелым чувством. Ребята, с которыми я выигрывал много важных матчей, продолжают выступать за сборную, а я ничем не могу им помочь. Поэтому мне непросто смотреть игры сборной, я делаю это с болью в сердце. Безусловно, я радовался победам парней. Они показали лучший результат за последние пять лет. Этот Евробаскет сборная может занести себе в актив. Играли хорошо, и - это самое главное - была видна команда. Где-то получалось, где-то нет, но никто не сдавался, не опускал рук. У сборной был командный дух.