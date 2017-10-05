Антон Понкрашов: "Прифтис просит игроков пропускать не больше 15 очков за четверть"

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов после матча Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (94:60) отметил, что главный тренер команды Димитрис Прифтис просит пропускать не более 15 очков за четверть. По словам Понкрашова, игроки смогли выполнить эту установку.

- "Зенит" - очень хорошая команда, и в последние годы мы все время с ними встречаемся, часто проходят битвы. Сегодня нам удалось выиграть с большой разницей, - цитирует "Р-Спорт" Понкрашова. - Мы навязали им свою игру. Тренер просит пропускать по 15 очков за четверть, и сегодня что-то такое было. Если мы сможем против такой атакующей команды как "Зенит" так играть, то что-то похожее должны повторять в следующих матчах.

У "Зенита" не было нескольких основных игроков. Не было Скотта Рэйнольдса, Евгения Воронова, Антона Пушкова и Шейна Уиттингтона. Половина состава травмирована, поэтому и выглядели блекло.