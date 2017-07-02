Андрей Зубков: "Перешел в "Химки", потому что хочу снова попробовать свои силы в Евролиге"

Новичок "Химок" Андрей Зубков отметил, что был заинтересован в том, чтобы играть под руководством Георгиса Барцокаса. Он также добавил, что принял решение перейти в клуб за один день.

26-летний игрок заключил двухлетний контракт с клубом. Напомним, что всю карьеру Зубков провел в краснодарском "Локомотиве", за который сыграл 250 матчей за восемь сезонов.

– Перешел в "Химки", потому что это команда серьезного уровня, выступит в Евролиге, а я очень хочу вновь попробовать свои силы в сильнейшем турнире Старого Света, – приводит официальный сайт "Химок" слова Зубкова. – Про Барцокаса узнал совсем недавно. Через агентов услышал, что тренер заинтересован во мне. Я, естественно, в том, чтобы играть под его руководством, тоже заинтересован, ведь именно с ним я почувствовал вкус Евролиги, тренер мне доверял и давал время. Я знаю его систему, это должно облегчить мне жизнь.

Не могу сказать, что мы прямо дружили с Барцокасом. Тренер со всеми вел себя в одной манере. При этом он все говорит в лицо, никогда не будет обсуждать какие-то вопросы, касающиеся игрока, за спиной. У меня с ним никогда не было проблем. Он – хороший человек.

Ни с кем не связывался перед переходом в клуб. Все решилось буквально за один день. Но в ближайшее время собираюсь связаться с Сергеем Моней и пообщаться как следует.