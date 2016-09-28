Андрей Воронцевич: "Не считаю, что условия в сборной изменились по сравнению с 2015 годом"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в интервью "Известиям" раскритиковал условия организации матчей сборной России в отборочном турнире Евробаскета-2017. Примечательно, что ранее глава РФБ Андрей Кириленко не раз повторял, что федерации удалось решить эту проблему.

– После Евробаскета-2015 многие игроки жаловались на плохие условия в сборной России. В этот раз ситуация изменилась?

– Скажу честно, не обижая никого. Все знают те условия, в которых мы жили в этот раз. Я не считаю, что они как-то изменились по сравнению с 2015 годом. Как минимум, в наших городах нас могли принять и разместить получше. Прежде всего, это вопрос к руководству. Не знаю, может быть, у РФБ финансовые проблемы или что-то еще. Но мне кажется, что игроки национальной сборной заслуживают других условий.