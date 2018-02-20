Андрей Ватутин: "Москвичам будет приятно пройти по улице, носящей имя Гомельского"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поблагодарил Правительство Москвы за то, что оно откликнулось на просьбу клуба назвать одну из улиц Москвы именем легендарного тренера Александра Гомельского. По его словам, с именем Гомельского связано большинство успехов армейского клуба.

- Мы благодарны Правительству Москвы, с готовностью откликнувшемуся на нашу просьбу, - цитирует пресс-служба ЦСКА Ватутина. - Рад, что улажены последние формальности, и мы имеем еще один повод вспомнить о Гомельском в год, когда мы отмечаем его 90-летие, проводим мероприятия в честь Папы.

Александр Яковлевич большую часть жизни прожил в нашем городе, своей работой прославлял московский спорт. Именно с его именем связано большинство успехов ЦСКА. Уверен, что для москвичей будет приятно пройти по улице, носящей имя Гомельского, тем более что она является частью пути в родной УСК ЦСКА от метро.