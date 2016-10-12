17:08 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Андрей Ватутин: "Коробков через месяц может приступить к тренировкам"

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о ходе восстановления форварда Павла Коробкова. 25-летний баскетболист в июле перенес в Мюнхене операцию на колене.

- У Паши сложная ситуация, две операции на колене за полгода, одна в России, одна в Германии, - цитирует "Р-Спорт" Ватутина. - Есть определенные послеоперационные сложности, и мнения немецких врачей позитивные, а мнения их российских коллег - менее позитивные. В хорошем варианте Коробков через месяц приступит к тренировкам. Мы очень на него рассчитываем. Надеемся, что мнение оперировавшего его немецкого доктора окажется самым точным. Сейчас уже ничего сделать нельзя, речь идет о консервативном лечении, мы разгружаем его колено. Паша занимается функциональной подготовкой без нагрузок на колено.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161012/1110669455.html

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