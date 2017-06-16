Андрей Ватутин: "Джексон останется для ЦСКА человеком, которого мы будем рады видеть в любой день"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что ему тяжело прощаться с защитником Аароном Джексоном. Американец выступал за армейцев с 2012 года, но сторонами было принято решение не продлевать контракт.

- Говорить "прощай" игроку нашей команды всегда сложно, - цитирует пресс-служба клуба Ватутина. - Ведь мы изначально подбираем состав не только по баскетбольным, но и по человеческим качествам, мы проводим много времени вместе и становимся настоящими друзьями. Но в случае с Джексоном этот момент особенно тяжелый. Аарон стал душой команды, одновременно являясь и ее главным весельчаком, и непререкаемым авторитетом. Он многого требовал от товарищей на площадке, разделяя с Виктором капитанские функции, и сам первым бросался в бой, не уступая ни дюйма паркета. Жизнерадостностью и искренностью в словах и действиях Джек влюбил в себя всех – партнеров, тренеров, работников клуба, болельщиков, журналистов. Он навсегда останется для всех нас добрым другом, человеком, которого мы будем рады видеть в любой день, в любом месте, в форме любой команды. Искренне желаю Аарону человеческого счастья, спортивного долголетия и больших успехов в продолжении профессиональной карьеры.