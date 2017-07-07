Андрей Ватутин: "ЦСКА повезло шесть лет наслаждаться мастерством Теодосича"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал защитника Милоша Теодосича игроком-эпохой. Он также добавил, что серб стал лучшим баскетболистом Европы именно в составе армейцев.

– Из ЦСКА уходит игрок-эпоха. Милош получил титул MVP Евролиги до прихода в нашу команду, но, считаю, лучшим баскетболистом Европы он стал именно у нас, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Ватутина. – Нам повезло шесть лет наслаждаться его мастерством. Это настоящий гений игры, человек, чьи ходы на площадке всегда были непредсказуемы – для болельщиков, соперников, а иногда даже для партнеров и тренеров нашей команды. При этом им всегда двигало стремление победить, на площадке он делал все от него зависящее, чтобы принести победу команде, и оставался настоящим лидером – смелым, готовым взять на себя инициативу и ответственность.



Решения могли быть верными и неверными, но он их принимал. Мало кому в ходе карьеры удается создать сразу две партии – фанатов и ненавистников. Милош успешно справился с этой задачей и, самое главное, никого не оставлял равнодушным. Он вызывал невероятные эмоции, создав большую армию поклонников: уверен, многие ходили на наши матчи, чтобы увидеть волшебство в исполнении Теодосича. Его талант заставлял восхищаться нашей любимой игрой, настоящим баскетбольным творчеством, невероятным видением площадки – и зрители восхищенно ахали, хватались за голову, удивленно протирали глаза.



Мне будет его не хватать как игрока и как близкого человека. Провожать всегда непросто, но сегодня для меня особенно грустный день. Шесть лет назад в ЦСКА приехал талантливый молодой человек, а уезжает состоявшийся мужчина, выигравший все на всех уровнях. Желаю Милошу удачи и здоровья, востребованности, счастья в семейной жизни и детей.

Серб покинул армейцев после шести лет в клубе по истечении срока контракта. Вместе с ЦСКА он выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, а также трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. Ранее стало известно, что Теодосич близок к переходу в "Чикаго", им также интересуются "Юта","Сан-Антонио" и "Бруклин".

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