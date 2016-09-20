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Андрей Ватутин: "Будет сюрпризом, если Фрилэнд присоединится к ЦСКА до Нового года"

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Президент и генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, кто из игроков армейского клуба не сможет принять участие в Кубке Гомельского, который пройдет в Москве 24 и 25 сентября.

– Джоэл Фрилэнд продолжает восстановление после операции на плече, и он участие в турнире не примет. Будет сюрпризом, если он присоединится к тренировкам команды после Нового года. Также не примет участие в Кубке Гомельского и Кайл Хайнс – у него перелом руки, а так же Паша Коробков, который восстанавливается после травмы колена. В ближайшее время вместе с командой начнет тренироваться Миша Кулагин, - сказал Ватутин. (Сергей ФИШ)

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raylord

"ФРИЛЭНД ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЦСКА В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА" автор, просто убей себя

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