Андрей Ватутин: "Будет сюрпризом, если Фрилэнд присоединится к ЦСКА до Нового года"

Президент и генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, кто из игроков армейского клуба не сможет принять участие в Кубке Гомельского, который пройдет в Москве 24 и 25 сентября.

– Джоэл Фрилэнд продолжает восстановление после операции на плече, и он участие в турнире не примет. Будет сюрпризом, если он присоединится к тренировкам команды после Нового года. Также не примет участие в Кубке Гомельского и Кайл Хайнс – у него перелом руки, а так же Паша Коробков, который восстанавливается после травмы колена. В ближайшее время вместе с командой начнет тренироваться Миша Кулагин, - сказал Ватутин. (Сергей ФИШ )