Андрей Кириленко: "Я не уверен, что у нас даже футбол и хоккей зарабатывают много денег на телетрансляциях"

Глава РФБ Андрей Кириленко в интервью "СЭ" отметил, что российские клубы не могут зарабатывать себе на жизнь продажей билетов и прав на трансляции. По его словам, даже более популярные виды спорта не могут достаточно зарабатывать на телетрансляциях.

– У нас часть клубов финансируется из госбюджета различных уровней, для многих это львиная доля доходов. И здесь очень важна вся структура клуба, - подчеркнул Кириленко. - Я бы посоветовал им все-таки начать большое внимание уделять выстраиванию вертикали "детская команда – юношеская – команда мастеров". Не имеет значения, где выступает клуб – Единая лига или уровнем-другим ниже. За этим будущее, в свете того, что президент страны дал указание профессиональному спорту уходить от бюджетного финансирования. Хотя сам я считаю, что пока такое невозможно. Мне режет ухо, когда кто-то говорит: "Что, клубы не могут зарабатывать на билетах и трансляциях?" Нет, не могут. Потому что болельщик не готов платить несколько тысяч рублей за баскетбольный матч. Да даже 200 рублей не готов отдать! Но если ты считаешь, что вход должен быть бесплатным, то откуда у клуба доходы? Продажа прав? Я не уверен, что у нас даже футбол и хоккей зарабатывают много денег на телетрансляциях. Тем более что в роли потенциального покупателя фактически выступает один канал. (Антон БАБОШИН)

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