Андрей Кириленко: "В Кубке Гомельского примут участие две сильнейшие команды России"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил зрителей со стартом клубного баскетбольного сезона, который начнется с Кубка имени А.Я. Гомельского 24 и 25 сентября. Девятый по счету Кубок Гомельского пройдет в Москве 24-25 сентября в УСК ЦСКА. В нем помимо армейского клуба выступят казанский УНИКС, "Панатинаикос" и тель-авивский "Маккаби".

– Хочу всех поздравить с началом сезона, который начинается с Кубка Гомельского. Отлично, что в нем примут участие две сильнейшие российские команды по итогам прошлого сезона. (Сергей ФИШ)