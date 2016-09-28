Андрей Кириленко: "Трансляция игр НБА на сайте РФБ не требует много денег"

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что контракт на трансляцию матчей НБА на официальном сайте федерации не требует больших затрат. На прошлой неделе РФБ объявила, что подписала с НБА контракт, согласно которому раз в неделю на официальном сайте РФБ будет проходить бесплатная прямая трансляция одного из матчей регулярного чемпионата НБА. Транслироваться будут как матчи между лучшими командами лиги, так и самые интересные поединки с участием "Лейкерс", за который будет играть российский центровой Тимофей Мозгов.

- Был подписан контракт с НБА, что для нас очень важно, на показ в прямом эфире топовых матчей НБА на сайте РФБ, - приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. - Один раз в неделю. Это будет единственный интернет-ресурс, где будут бесплатно показывать НБА. Таким образом, РФБ-ТВ полностью сформировал полную линейку, начиная от детских соревнований и заканчивая матчами НБА. Это не такие огромные деньги. У нас есть определенные приоритеты, которые мы расставляли. Это одна из частичек – популяризация. Проведя все переговоры, "Матч ТВ" отказался от показа НБА. Но у нас нет цели конкурировать с ТВ.

Кроме того, Кириленко рассказал о телерейтингах прошедших матчей мужской сборной России: "Средний рейтинг баскетбола составил 1,2%, игра с финнами – 2%, а матч с боснийцами – 3,1%.

В конце августа Кириленко сообщал, что долг РФБ составляет 160 миллионов рублей и его погашение займет около года.