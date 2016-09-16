Андрей Кириленко: "Ситуация с РФБ улучшилась, но выход из долговой ямы займет еще год"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил позитивные изменения в российском баскетболе за год работы. Бывший баскетболист возглавил организацию 25 августа 2015 года, сменив Юлию Аникееву.

- Конечно, все изменилось к лучшему, - цитирует "Р-Спорт" Кириленко. - И даже если посмотреть информационное поле, у нас стало гораздо больше позитивных новостей. Когда я приходил, была такая ситуация, что федерация была дисквалифицирована, отлучена от ФИБА. Нам пришлось потратить практически полгода на то, чтобы все-таки поменять наш устав, вернуться в международную семью. Нам помогли, вернули в совет FIBA Europe, мы получили кресло за столом голосования, чтобы не происходило таких ситуаций и мы были в курсе того, что происходит в мировом баскетболе.

Сейчас у нас действительно есть место за столом переговоров, и мы можем доносить свою точку зрения. И мужская, и женская сборные отыграли в квалификации Евробаскета прекрасно, а в клубном баскетболе ЦСКА и УГМК выиграли Евролигу. Год был успешным в спортивном плане, но и в том, что касается организации, мы проделали огромнейшую работу по приведению дел в порядок. Все документы сейчас находятся в порядке. В финансовом плане у нас были огромные долги, которые на сегодняшний день сократились почти вдвое. Думаю, еще год займет у нас процесс полного выхода из этой финансовой долговой ямы, и тогда мы сможем развивать проекты, которых у нас очень много, но на сегодняшний день они пока заморожены.