Андрей Кириленко: "Швед сейчас лучший в Европе"

Глава РФБ Андрей Кириленко в интервью "СЭ" признался, что чемпионство ЦСКА было для него предсказуемым. Также он высоко оценил перспективы сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

– Сезон в Единой лиге ВТБ закончился очередной победой ЦСКА. Что можете сказать о его итогах?

– Мои поздравления армейцам, но это было очень прогнозируемо. У меня два главных впечатления от сезона – это "Матч всех звезд", прошедший в Сочи, и серия между "Химками" и "Зенитом" в полуфинале. Они явно выделялись из общего ряда. "Матч звезд" действительно вышел очень крутой, надеюсь, лига на этом не остановится. А игры "Химок" и "Зенита" стали украшением чемпионата. Были два лидера, которые тащили за собой команды, – Леша Швед и Карасев. Отрадно, что оба они игроки национальной сборной.

– Не за горами и мужской Евробаскет. Каковы перспективы нашей сборной?

– У нас очень серьезная группа. Турция играет дома, Сербия – вице-чемпион Олимпиады, Латвия приедет сильнейшим составом, включая Порзингиса, Бертенса и ребят, играющих по всей Европе. Но и у нас подбор игроков очень силен. По потенциалу мы вполне способны бороться за медали Евробаскета. Навскидку назову пять игроков, которые входят в число сильнейших в Европе, – Швед, Карасев, Фридзон, Курбанов, Воронцевич. Трое из них играли в "Финале четырех" Евролиги, а Швед вообще является на данный момент лучшим на континенте. Плюс Мозгов. Хотя в баскетбол играют не имена или потенциал. (Антон БАБОШИН)

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