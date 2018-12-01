Андрей Кириленко: "Проблемы вокруг Боломбоя в сборной России нет"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что в сборной России нет проблем вокруг Джоэла Боломбоя. Центровой принял российское гражданство и был вызван в национальную команду, однако некоторые игроки высказывались негативно по поводу натурализации.

– Ситуацию с Боломбоем никак не надо сглаживать, потому что этой проблемы внутри сборной России нет, – цитирует РИА Новости Кириленко. – Она существует и вызывает вопросы только в медийном пространстве, но не внутри команды. Вся ситуация преувеличена СМИ, и началась она с (защитника сборной России) Алексея Шведа. Я говорил с ним, и он удивлен, что его слова таким образом трактовали. Нет причин для появления разногласий в коллективе.

Швед совсем другое имел в виду, но у нас есть любители перевернуть слова. Вся ситуация стала для (главного тренера) Сергея Базаревича и самого Шведа сюрпризом, но ничего страшного – пусть будет повышенное внимание к сборной России. Черный пиар – тоже пиар.