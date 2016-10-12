Андрей Кириленко: "Пока обсуждалась лишь идея проведения женского ЧЕ-2019 в России"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что на данный момент организация обсуждает идею проведения женского чемпионата Европы 2019 года. Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия будет претендовать на проведение крупных турниров по баскетболу и волейболу с 2022 по 2024 годы.

- Тему проведения в России крупного баскетбольного турнира мы уже обсуждали с заместителем министра Павлом Колобковым, - приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. - В целом инициативу поддерживают и министерство спорта, и РФБ. Однако еще необходимо подтверждение регионов, которые хотели бы принять либо турнир целиком, либо какой-то из его этапов. На данном этапе обсуждалось только проведение женского чемпионата Европы 2019 года. Это очень важный турнир, так как он является отборочным на Олимпиаду-2020.

Мы весьма оптимистично смотрим на вопрос проведения крупного турнира, потому как крупный турнир - это непременная и необходимая часть для популяризации и развития баскетбола в нашей стране.