Андрей Кириленко - о сгоревшем доме: "Я увидел ад на земле"

Глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко отметил, что во время пожара не должен был находиться в Лос-Анджелесе. Напомним, что в начале декабря у бывшего баскетболиста сгорел дом в Америке.

– Это было безумие, – цитирует BR Кириленко. – К счастью, я был в Лос-Анджелесе. Я прилетел на выходные, но остался буквально еще на несколько дней. Я проснулся в 5:30 утра, и увидел как все горит. Я видел ад на земле. Это было похоже на конец света. Обычно, я не долго нахожусь в Лос-Анджелесе, чаще всего я в России из-за работы, но в США я возвращаюсь на выходные. Удивительно, что я решил продлить свою поездку и был дома во время пожара, потому что я не должен был быть там в тот момент.

– Какие вещи с собой первым делом взяли ваши члены семьи?

– Самое смешное, о чем я постоянно думаю, – это те вещи, которые мои дети решили с собой взять. Мой старший сын Степан взял свой школьный материал и свою домашнюю работу. Моя дочь Александра взяла свои книжки-раскраски. Жена побежала за документами и паспортами. Мы собрали свои вещи в две машины в течение часа, и последнее, что мы впихнули, был корм для наших собак.

Мы приехали в гостиницу, но только на несколько часов. Мне повезло, что у меня столько друзей, которые были готовы нам помочь в такой сложной ситуации. Мы сейчас живем у друга, который пригласил нас пожить с ним некоторое время.