Андрей Кириленко: "Нужно возвращать сборные России на Олимпиаду"

Президент РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что невнимательно следил за олимпийским баскетбольным турниром в Рио. Причиной стало непопадание мужской и женской команд России на Игры.

- Когда твоя сборная не играет, ты все равно с какой-то прохладцей относишься к баскетбольному турниру, - цитирует "Р-Спорт" Кириленко. - Но в любом случае там были, например, те же литовцы. Кто бы ни говорил, что это другая страна, но ты все равно следишь за матчами, когда играют литовцы, украинцы, грузины. Я следил и за сербами, потому что там Теодосич, а я с ним играл. Наших команд, конечно, не хватало. Тем более женская сборная вообще впервые в истории не попала на Олимпиаду. Все это большие пробелы, которые сейчас попали ко мне на рабочий стол (смеется). Нам придется возвращать наши сборные на Олимпиаду – это, на мой взгляд, самое знаковое событие в баскетбольном мире.

- Пропуск Олимпиады - трагедия, беда или часть жизни?

- На сегодняшний день это просто данность. На сегодняшний день наш баскетбол пришел к тому, что необходима перезагрузка. И я считаю, что этим летом эта перезагрузка произошла.