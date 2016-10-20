Андрей Кириленко: "Колобков заслужил нынешнее назначение своим отношением к делу"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко уверен, что новый министр спорта РФ Павел Колобков будет успешно работать на данном посту. По его словам, эту должность Колобков заслужил своим отношением к делу после успешной спортивной карьеры. Вчера Виталий Мутко был утвержден кандидатом на пост вице-премьера правительства России. Министром спорта будет назначен Колобков, который является олимпийским чемпионом 2000 года в фехтовании на шпаге.

– С большим удовольствием поздравляю Павла Колобкова, ставшего министром спорта, – цитирует ТАСС Кириленко. – Это очень достойная кандидатура, ведь Колобков долго и успешно работает в ведомстве, а последние шесть лет занимал пост заместителя министра. Мне кажется, что впереди у него успешный новый этап карьеры.

Колобков заслужил нынешнее назначение своим отношением к делу после завершения успешной спортивной карьеры.

В первый раз я узнал о Колобкове на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда наша сборная (по баскетболу) только приехала, а он уже встречал всех с золотой медалью на шее. Будучи спортсменом, Колобков добился многого, был шестикратным чемпионом мира по фехтованию, многократным призером чемпионатов мира и Европы. Но свое нынешнее назначение заслужил не только успешной карьерой, но и своим отношением к делу после ее завершения.