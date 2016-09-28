Андрей Кириленко: "Игроки могут не приезжать в сборную, если не устраивают бытовые условия"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что российские баскетболисты могут не приезжать в расположение сборной, если их не устраивают скромные бытовые условия. Ранее форвард ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич высказался по поводу недостаточно комфортных бытовых условий, созданных для национальной команды.

Когда мы собрали ребят, говорилось, что в сборную приезжает тот, кто хочет, – цитирует "Р-Спорт" Кириленко. – Я объявил, что у нас есть определенные и сжатые условия, у нас есть долги, которые планируется погасить к сентябрю 2017 года. Говорилось, что условия спартанские, при этом перелеты были бизнес-классом. Да, были не пятизвездочные гостиницы, а трехзвездочные. Если кого-то что-то не устраивает в сборной, не надо приезжать. Я уверен, что условия будут улучшаться, но пока мы можем позволить себе то, что можем. Мы работаем по средствам. Мы сразу обозначили, что у нас скромные условия.

Не надо заниматься самообманом. Мы не на Олимпиаде, а только прошли отбор на Евробаскет. Это наш уровень сейчас. Надо выходить на Евробаскете и выжимать максимум. Главная задача для меня – построить боеспособный коллектив.