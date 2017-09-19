Андрей Кириленко: "Базаревич хочет контролировать резервные сборные России"

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что главный тренер национальной команды России Сергей Базаревич хочет контролировать деятельность резервных сборных. Сегодня было принято решение, что Базаревич сохранит свой пост. Под его руководством россияне заняли четвертое место на Евробаскете.

- Я был очень рад услышать, что Базаревич хочет иметь возможность контролировать наши резервные сборные, - цитирует официальный сайт РФБ Кириленко. - Я ждал, когда мне он об этом скажет. Считаю, что это очень важно, когда главный тренер сборной изучает ситуацию глубже, заботится о будущих рабочих кадрах, а не просто собирает лучших на данный момент игроков. В этом вопросе мы максимально открыты и обязательно будем помогать. Впереди олимпийский цикл, и необходимо потихоньку начинать наигрывать молодых ребят.