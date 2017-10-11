Андре Миллер: "Наши дети с Мозговым росли вместе"

Экс-игрок НБА Андре Миллер приехал в Россию на открытие спортивного зала в Благовещенске. В интервью "Известиям" бывший разыгрывающий поделился своим мнением об Алексее Шведе, Тимофее Мозгове и Милоше Теодосиче.
- Что вы думаете о Тимофее Мозгове и Алексее Шведе, которые играли в ваше время в НБА?
- Алексей - большой профессионал, я постоянно держал его в защите. Уверен, в Европе у него еще долго будут самые высокие показатели.
С Тимофеем меня связывает нечто большее. Наши дети играли и росли вместе, когда мы были в "Денвере". Он умеет играть и делает это грамотно, но проблема в том, что после "Наггетс" он попал в "Кливленд", где все было построено на трех суперзвездах, а затем в "Лейкерс", где практически не было возрастных игроков. Теперь же он в "Нетс", и я думаю, что он еще себя покажет.
- А как вы оцените стиль Милоша Теодосича, сменившего ЦСКА на "Клипперс"?
- Он очень любит пасовать, поэтому просто обречен на любовь американских болельщиков. Я смотрел его хайлайты и был очень впечатлен.
Дополнительная информация
https://iz.ru/656444/timur-ganeev/esli-shved-ostalsia-v-nba-poluchil-kontrakt-na-60-mln
- ЦСКА (Баскетбол)
- Кливленд Кавальерс
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Денвер Наггетс
- Лос-Анджелес Клипперс
- Милош Теодосич