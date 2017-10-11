Андре Миллер: "Кириленко - один из самых классных игроков, которых я видел"

Экс-игрок НБА Андре Миллер приехал в Россию на открытие спортивного зала в Благовещенске. В интервью "Известиям" бывший разыгрывающий поделился своим мнением об Андрее Кириленко.

- Что можете сказать про стиль игры Андрея Кириленко?

- О, это один из самых классных игроков, которых я видел. Он был разносторонне развит: бросал мяч, защищался, делал блокшоты, постоянно был активен. Могу сравнить его по стилю игры со Скотти Пиппеном.

- А с кем-то из сегодняшних игроков его можно сравнить?

- Не так много игроков подобного формата и класса. Может быть, Николя Батюм, но он не так развит физически. Вероятно, все-таки Дрэймонд Грин. Многие игроки, с которыми я был в одной команде, не хотели играть против Кириленко. Кармело Энтони неоднократно говорил, что ему очень сложно выходить против Андрея. К сожалению, тренеры не всегда выдавали ему должные кредиты на паркете, но - таков баскетбол. Фанаты и СМИ также не особо баловали АК-47 повышенным вниманием, однако специалисты прекрасно понимали его значение и высоко ценили.

- Сейчас он занимает должность президента РФБ.

- Вы не поверите, но я в самолете видел, как кто-то из пассажиров читал журнал, и там было фото Кириленко. Я уверен, он знает, что такое успех и как привести людей вокруг себя к хорошим результатам. Он играл в умный, "структурированный" баскетбол под руководством грамотного тренера Джерри Слоуна. Я уверен, что у Андрея большое будущее на посту баскетбольного функционера.