Алексей Швед: "Я про Боломбоя все сказал. Спрашивайте остальных"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед не стал комментировать свои высказывания относительно игрока ЦСКА Джоэла Боломбоя.

Напомним, с сезона-2018/19 Боломбой выступает за ЦСКА. 12 ноября баскетболист получил российское гражданство, а 21 ноября он провел первый матч в составе армейцев в рамках Евролиги против "Жальгириса" (99:97 ОТ). Швед ранее заявил о своих сомнениях в том, что Боломбой усилит сборную.

– Я про Боломбоя все сказал, – сказал Швед. – Спросите других игроков. (Игорь Барышев)

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