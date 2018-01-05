Алексей Швед: "Новый год праздновал недолго, 1 января уже была тренировка"

Защитник "Химок" Алексей Швед отметил, что не смог долго праздновать Новый год. Он также добавил, что рад тому, что сборная России на чемпионате Европы-2017 смогла показать хороший результат спустя пять лет, дойдя по полуфинала.

Отметим, что в декабре 2017 года Швед в составе подмосковной команды набирал в среднем за матч по 24,0 очка в Евролиге и 27,0 – в Единой лиге ВТБ.

– Как-то вы рассказывали, что в один Новый год случайно уснули вместо того, чтобы пойти в гости. Нынешняя встреча отметилась чем-то необычным?

– Нет, ничего такого не было. Собрались дома с друзьями и знакомыми. Но вечером 1 января уже была тренировка, так что праздновали недолго, – приводит официальный сайт РФБ слова Шведа. – Хотя и весело. Выходной был только 31 декабря.

– У вас позади, возможно, лучший месяц в карьере. 29 лет – идеальный возраст для баскетболиста?

– Не замечал как-то особенно, что декабрь сильно отличался от других месяцев. Вроде бы играю, как обычно. Хотелось бы побеждать побольше, конечно. Будем стараться.

– И все-таки в минувшем году вы сначала стали лучшим снайпером чемпионата Европы, а сейчас уверенно лидируете в списках самых результативных игроков и Евролиги, и Единой лиги ВТБ! Успешное выступление со сборной стало залогом хорошего клубного сезона?

– Возможно. Приятно, что, наконец-то, спустя пять лет, сборная показала хороший результат на большом турнире. А то в прошлые годы вообще никуда не выходили. Жаль, конечно, что без медалей остались. Но, надеюсь, что болельщики все равно остались довольны тем, как мы бились в каждом матче.