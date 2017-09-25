Алексей Швед: "Не стоит судить о форме "Химок" по предсезонным матчам"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед отметил, что успел отдохнуть неделю после Евробаскета-2017 и приступил к тренировкам с подмосковной командой. Он также добавил, что не стоит судить о форме игроков по предсезонным матчам.



– После чемпионата Европы я провел неделю в Москве, где у меня было много дел. Что еще делал? Отдыхал, высыпался, ел, гулял по городу, – приводит официальный сайт "Химок" слова Шведа. – Чувствую себя хорошо, нога не беспокоит. Конечно, Евробаскет получился тяжелым, мы провели девять матчей за 15 дней, но после этого перерыва я продолжу подготовку к сезону со своей командой.

Кстати, за ходом "предсезонки" "Химок" я следил, постоянно общался с ребятами, так что я в курсе событий. Но, как я всегда говорю, судить о результатах команды по предсезонке не стоит, потому что на данном этапе главная задача – готовиться к чемпионату. У нас много новых игроков, и еще предстоит найти взаимопонимание, мы с Андреем Зубовым еще ни разу не тренировались в полном составе, так что все выводы будем делать потом.