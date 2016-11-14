Алексей Саврасенко: "Надеюсь, при Обрадовиче "Локомотив" начнет прогрессировать"

Генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко отметил, что новый главный тренер Саша Обрадович уже познакомился с командой. Сербский наставник сегодня прилетел в Краснодар, а с завтрашнего дня начнет готовить команду к домашнему матчу Еврокубка со словенской "Олимпией", который состоится 16 ноября.

– Сегодня Обрадович познакомится с игроками, персоналом, врачами клуба и определится с тренировочным графиком, – цитируют "Известия" Саврасенко. – Надеюсь, что при новом тренере мы начнем прогрессировать, показывать командный баскетбол. Наша ближайшая цель – выиграть у "Олимпии", чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап Еврокубка. Что касается задач, то они не изменились по сравнению с началом сезона – попадание в Евролигу на следующий год.