Алан Макиев покинул "Автодор"

"Автодор" и центровой Алан Макиев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Действующий контракт с 26-летним игроком был рассчитан до 2019 года. Он выступал за команду на протяжении пяти сезонов.

В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ он сыграл в 17 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, 2,9 подбора и 0,5 передачи за 15,6 минуты. В 13 играх Лиги чемпионов средняя статистика Макиева составила 3,7 очка, 2,7 подбора и 0,5 передачи за 11,6 минуты.