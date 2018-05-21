08:59 | Баскетбол — Россия

17-летний воспитанник "Автодора" вызван в лагерь НБА


17-летний воспитанник "Автодора" Никита Михайловский вошел в топ-12 самых перспективных европейских игроков своей возрастной категории и получил приглашение в престижный баскетбольный лагерь NBA Global Camp 2-4 июня в Тревизо, информирует официальный сайт клуба. В рамках лагеря, который представляет собой преддрафтовый смотр наиболее талантливых игроков Европы, приглашенные таланты смогут проявить себя в тренировочных занятиях и матчах против академий Национальной Баскетбольной Ассоциации и Австралии на глазах скаутов сильнейшей лиги мира.

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