Жосселина Майга: "Российским баскетболисткам нужно возвращать утраченные позиции и побеждать"

Игрок женской сборной России Жосселина Майга подчеркнула, что команда должна возвращать себе утраченные позиции – снова завоевывать медали чемпионатов Европы и выступать на чемпионатах мира.

С 16 по 25 июня в Чехии пройдет чемпионат Европы. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют с командами Латвии, Черногории и Бельгии. Сборная России – трехкратный чемпион Евробаскета. В последний раз россиянки выигрывали турнир в 2011 году. В 2013-м российские баскетболистки стали на чемпионате Европы тринадцатыми, а 2015-м году – шестыми. Россиянкам не удалось отобраться на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– Безусловно, нужно возвращать наши позиции, надо брать медали на чемпионатах Европы и пробиваться на чемпионаты мира, – приводит "Р-Спорт" слова Майги. – Естественно, вся команда этого хочет. На нас лежит большая ответственность, ведь это нужно всей стране, необходимо для продвижения баскетбола в России.