"Зенит" подписал американского центрового

"Зенит" достиг договоренности с американским центровым Шейном Уиттингтоном, сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан на один год. Прошедший сезон он провел в чемпионате Испании в клубе "Обрадойро". Шейн принял участие в 30 играх, проводя на площадке в среднем 21,5 минуты и набирая 11,7 очка и делая 5,5 подборов. Этим летом Уиттингтон принял участие в Летней Лиге НБА в составе "Сан-Антонио".
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/07/21/zenit-usililsya-amerikanskim-tsentrovym/
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