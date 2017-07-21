"Зенит" подписал американского центрового

"Зенит" достиг договоренности с американским центровым Шейном Уиттингтоном, сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан на один год. Прошедший сезон он провел в чемпионате Испании в клубе "Обрадойро". Шейн принял участие в 30 играх, проводя на площадке в среднем 21,5 минуты и набирая 11,7 очка и делая 5,5 подборов. Этим летом Уиттингтон принял участие в Летней Лиге НБА в составе "Сан-Антонио".