"ВТБ Арена парк" провел гала-матч по баскетболу

1 июня в рамках Питерского международного экономического форума состоялся товарищеский гала-матч по баскетболу VTB Arena Open: Матч двух столиц на Кубок фонда "Росконгресс" между сборными Санкт-Петербурга и Москвы. Этот баскетбольный матч имеет символическое значение, так как именно сегодня произошло историческое событие - подписание важного соглашения о проведении в Москве на "ВТБ Арене" "Финала четырех" баскетбольной Евролиги, самого престижного баскетбольного турнира среди профессиональных мужских клубов, между ЗАО "УК "Динамо" и Евролигой".

В матче приняли участие представители власти и бизнеса, актеры и журналисты. И хотя он был товарищеским, болельщики поддерживали свои команды как на настоящем турнире. Матч двух столиц закончился со счетом 54:54. Победила дружба.

Вручая памятные призы, которые получили все участники обеих команд, генеральный директор ЗАО "УК "Динамо", руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сказал: "Сегодняшний матч - уникальное событие, никогда прежде не случавшееся в рамках ПМЭФ. Оно ознаменовало начало спортивного диалога между городами и странами, политиками и бизнесменами. Мы надеемся, что диалог продолжится в рамках деловой программы ПМЭФ, где уже началась плодотворная работа. В эти дни мы желаем новых бизнес-рекордов всем участникам форума".