"ВТБ Арена парк" и МСБЛ организуют традиционный стритбольный турнир, посвященный Дню студента

"ВТБ Арена парк" и Международная студенческая баскетбольная лига (МСБЛ) уже в пятый раз организуют традиционный стритбольный турнир "VTB Arena Open", посвященный Дню студента. Второй год подряд он проводится в формате 3х3.

Главным призом для победителей этого турнира по традиции станут билеты на "Финал четырех" Евролиги, который в этом году состоится в Стамбуле. Кроме того наряду со студенческим пройдет и VIP турнир с участием политиков, бизнесменов, звезд спорта и шоу-бизнеса, актеров и музыкантов. В прошлом году участниками студенческого баскетбольного праздника стали Аркадий Дворкович, Андрей Кириленко, Александр Новак, Андрей Воронцевич, Гоша Куценко, Алексей Немов, Андрей Сильнов, Лазарь Папандопуло, Алексей Саврасенко.

Причем некоторые из них играли в одной команде со своими детьми. "Прошлогодний турнир, прошедший в интереснейшей борьбе и изобиловавший красивыми и эффектными моментами, подаривший зрителям массу положительных эмоций, доказал, что мы угадали с новым форматом его проведения. Получился настоящий баскетбольный праздник студентов – бывших, нынешних, будущих. Надеемся, что такая же праздничная атмосфера будет царить на баскетбольной площадке и на этот раз!"– отметил глава МСБЛ, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.