Врачи "Спартака" спасли жизнь пассажиру самолета

Медицинская бригада петербургского баскетбольного клуба "Спартак" спасла жизнь пассажиру самолета.

- Во время перелета нашей команды из Владивостока в Петербург после ответного матча Кубка России, у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, - сообщается на официальной странице клуба в социальной сети "Вконтакте". - К счастью, на борту самолета оказался врач нашей команды, Павел Самойленко, который оказал мужчине первую помощь.

После Павел и массажист команды, Андрей Волков, находились рядом с мужчиной на протяжении 3-х часов и следили за тем, чтобы его состояние не ухудшилось и он не потерял сознание, пока самолет совершал экстренную посадку в Екатеринбурге. После посадки мужчина был госпитализирован и сейчас его жизни ничего не угрожает.



Клуб поблагодарил Самойленко и Волкова за проявленный профессионализм.

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