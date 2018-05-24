Воронцевич перенес операцию на плече

Нападающий ЦСКА Андрей Воронцевич перенес успешную операцию на плече, сообщает официальный сайт клуба. 30-летний баскетболист получил травму в полуфинале Евролиги против "Реала" (83:92), из-за чего пропустит остаток сезона.

Точные сроки восстановления Воронцевича пока неизвестны, возможность возвращения нападающего на паркет доктора будут оценивать после каждого периода реабилитации.

В регулярном чемпионате этого сезона Воронцевич в среднем набирал по 6,8 очка за игру, делал 2,6 подбора и 1,5 передачи.