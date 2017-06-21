Владимир Родионов: "Блатт – хороший тренер европейского уровня, но не более того"

Президент "Автодора" Владимир Родионов, сотрудничавший с Дэвидом Блаттом в петербургском "Динамо", выразил мнение, что специалист сильно переоценен. Напомним, экс-тренер сборной России может возглавить "Химки". Еще одним претендентом на пост Душко Ивановича является Георгиос Барцокас.

– Блатт – везунчик, – отметил в разговоре с "Известиями" Владимир Родионов. – Он хороший тренер европейского уровня, но не более того. Не стоит ждать от него подвига и с теми же "Химками". Он привык работать со звездными игроками, и если в подмосковном клубе ему не дадут солидного бюджета на легионеров, то он вряд ли повторит даже достижение Ивановича. Барцокас – интересный тренер, но после столь блеклого сезона в "Барселоне" многие стали в нем сомневаться. К тому же я бы напомнил и о том, как он уходил из "Локомотива" – сформировал состав на сезон-2016/17, а в последний момент уехал тренировать "Барселону". Это говорит о многом.