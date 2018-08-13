Виталий Носов: "Мозгов близок к уходу из сборной, поэтому Боломбой точно не помешает"

Бывший игрок сборной России Виталий Носов отметил, что положительно относится к натурализации игроков. По его словам, центровой ЦСКА Джоэль Боломбой не помешал бы команде. Сейчас игрок с американским и украинским паспортами оформляет российское гражданство.

– Тимофей Мозгов близок к завершению карьеры в сборной, Артем Клименко только начал регулярно вызываться в национальную команду, – приводят "Известия" слова Носова. – Еще один качественный центровой с российским паспортом нам точно не помешает. При этом я пока не могу оценить Боломбоя с игровой точки зрения, еще не видел его в деле. Но армейцы не приобретают слабых игроков, их селекционному отделу можно доверять.

Что касается натурализации, то можно по разному к ней относиться, но не забывайте, что именно Джон Роберт Холден забил решающий бросок в финале Евробаскета-2007, Бэкки Хэммон замечательно выступала за сборную, Келли Маккарти также выглядел вполне неплохо, хоть и не принес нам титулов. Поэтому удачные прецеденты у нас уже есть.