Виталий Фридзон: "Все прекрасно знают, что Швед за игрок, и как сильно он может помочь сборной"

Капитан сборной России Виталий Фридзон после поражения от Израиля в товарищеском матче (71:93) отметил, что россияне очень плохо сыграли в защите. Также он сделал акцент на важности для команды Алексея Шведа.

– Вы и сами все видели: мы очень плохо сыграли в защите, – цитирует пресс-служба РФБ Фридзона. – Израильтяне "разорвали" нас, были быстрее нас. Мы не успевали за ними, с самого начала играли плохо, дали большое преимущество. Не показали того баскетбола, которого все от нас ждут. Но предсезонные игры для того и существуют, чтобы делать выводы. Мы тоже сделаем – и пойдем дальше. Жаль, что это случилось на глазах у наших болельщиков, просим у них прощения. Будем готовиться к матчу с Польшей и стараться реабилитироваться.

– Такая большая разница – следствие физических кондиций, маленького времени на подготовку или чего-то еще?

– Не скажу, что мы под нагрузками. Да, времени на подготовку было не так много. Но что тут говорить – соперник сегодня был сильнее на голову.

– Как вам возвращение Алексея Шведа после года отсутствия? Тяжело вписаться в уже сложившуюся модель?

– Он профессионал и нужен команде. У него была небольшая травма, сейчас нужно время, чтобы втянуться. Оно пока у нас есть. Будем ему всей командой помогать. Все прекрасно знают, что это за игрок, и как сильно он может помочь команде. В любом случае, после этого матча каждый должен сделать выводы, в чем прибавить, что нужно исправлять.