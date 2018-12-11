Виктор Хряпа: "Натурализация игроков - не панацея для сборной России"

Бывший игрок ЦСКА Виктор Хряпа в интервью "Известиям" отметил, что дебют Джоэла Боломбоя за сборную России можно признать удачным. Центровой набрал в игре с Чехией 15 очков.
– Джоэл Боломбой очень удачно дебютировал за сборную России. Это усиление для национальной команды?
– Он индивидуально сильный игрок: атлетичный парень, с хорошим броском. Джоэл внес большой вклад в победу над Чехией. Сразу же обозначил свое превосходство в трехсекундной зоне, наказал соперников за их нехватку в росте. Акцент игры сразу сменился, открылся периметр и во второй четверти мы забили много открытых трехочковых. И все благодаря тому, что появился "большой", который способен быть грозной силой под кольцом. Все ждут этого от Артема Клименко, от Володи Ивлева. Последний хорош в заслонах, борьбе, подборах, но не может обострить ситуацию в трехсекнудной зоне.
– При этом до игры с Чехией не все игроки были в восторге от приглашения Боломбоя...
– Я понимаю ребят, которые выступают против натурализации. Ведь все вспоминают яркий пример Джона Роберта Холдена, который успешно выступал за сборную десять лет назад. При этом никто не говорит о том, как российские паспорта получали Келли Маккарти и Трэвис Хансен. Выдача им российского гражданства себя как-то оправдала? Они принесли нам много титулов? Поэтому не стоит рассматривать натурализацию, как панацею. Не всегда иностранный игрок будет так успешен, как Холден или условный Энтони Рэндолф. Посмотрим, как проявит себя Джоэл
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https://iz.ru/820910/timur-ganeev/viktor-khriapa-ia-vzial-pauzu-v-karere