Васин освобожден от должности главного тренера женской сборной России

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт РФБ. Решение было принято по обоюдному согласию сторон на заседании исполкома организации.

Ранее женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62).

– РФБ хочет поблагодарить Александра Васина за проделанную работу, – подчеркнул президент РФБ Андрей Кириленко. – Никаких вопросов по его вкладу и самоотдаче нет. Но на оценку работы тренера не может не влиять результат команды, а результат, увы, получился неудовлетворительным. В связи с этим мы решили удовлетворить просьбу Александра Александровича об отставке.