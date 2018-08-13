В сборной России хотят натурализовать Боломбоя

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что команда могла бы натурализовать новичка ЦСКА Джоэля Боломбоя. Центровой сейчас оформляет российское гражданство. Также у уроженца Донецка есть американский и украинский паспорта.

– Натурализация игрока – это всегда щекотливый вопрос, – приводят "Известия" слова Базаревича. – Я всегда выступаю за то, чтобы за сборную играли доморощенные баскетболисты. Но сейчас время глобализации – практически во всех сборных есть натурализованные игроки. К тому же в данном случае у игрока есть привязка к нашей стране. Да, Джоэль не вырос в России, как например Виктор Кейру, но у него есть русские корни. Поэтому его приглашение в национальную команду имеет право на существование. Конечно, нужно и его желание. Если он хочет выступать за сборную России, то мы будем рады видеть его в своих рядах. Считаю, что он способен усилить нашу команду.