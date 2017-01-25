18:17 25 января | БАСКЕТБОЛ

В отношении Милосердова заведено уголовное дело

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В отношении бывшего игрока сборной России Александра Милосердова возбуждено уголовное дело по хранению наркотиков. Ранее сообщалось, что 36-летний Милосердов был задержан в Москве, при обыске у него был обнаружен и изъят кокаин.

В ГУМВД России по Москве сообщили, что при осмотре автомобиля был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, которое, по результатам исследования, оказалось наркотическим с содержанием кокаина. По данному факту возбуждено уголовное дело по хранению наркотиков по части 1 статьи 228 УК РФ.

Милосердов выступал на позиции атакующего защитника и играл за ЦСКА, "Динамо", УНИКС, "Автодор" и "Триумф". В составе УНИКСа в сезоне-2003/04 он становился победителем Евролиги ФИБА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170125/1115392675.html

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