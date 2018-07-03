В Краснодаре завершился "Экспо-Баскет"-2018

В Краснодаре прошла деловая конференция "Экспо-Баскет", организованная Российской федерацией баскетбола. Мероприятие собрало более 150 участников: представителей профессиональных клубов и региональных федераций, производителей спортивных товаров и компаний-спонсоров, менеджеров и тренеров, журналистов и маркетологов.

На конференции прошли 16 выступлений, которые охватывали актуальные для баскетбольной индустрии России темы: как бороться за посещаемость и лояльность зрителей, где искать новые кадры, что предлагать потенциальным спонсорам, какие технологии использовать при работе с болельщиками и для организации шоу, чем отличается по-настоящему сильный бренд.

Программа "Экспо-Баскета" прервалась на просмотр матча футбольной сборной России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 – пенальти). Завершился "Экспо-Баскет"-2018 торжественным вечером, на котором Российская федерация баскетбола отметила лучшие региональные федерации, а президент РФБ Андрей Кириленко подробно отчитался о работе своей организации и озвучил планы на ближайшее будущее.

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