В Екатеринбурге школьники поставили "двойку" за то, что он не посмотрел "Движение вверх"

В Екатеринбурге школьнику поставили "двойку" за то, что он не посмотрел фильм "Движение вверх", сообщает пресс-служба РФБ. Баскетбольное сообщество не смогло пройти стороной этот случай.

Сразу несколько официальных представителей лиг и клубов выразили поддержку ученику уральской школы. Так, Ассоциация студентческого баскетбола (АСБ) пригласила мальчика в Москву, где он сможет посмотреть фильм, а также совершит экскурсию на "Мосфильм" и познакомится с актерами картины "Движения вверх".

В свою очередь, МБК "Урал" выступил с инициативой провести мастер-класс для учеников школы, где учится мальчик, который состоится 12 ноября.

Позже директор образовательного учреждения заявила, что неудовлетворительная оценка школьника утратила силу.