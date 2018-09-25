В ЦСКА не смогли объяснить, почему на Кубок Гомельского не были приглашены "Химки"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не смог объяснить, почему армейцы не пригласили на Кубок Гомельского "Химки".

"Не стоит искать подводных течений в том, что "Химки" не пригласили на Кубок Гомельского. Не могу назвать точную причину, почему их нет, но дело точно не в том, что ЦСКА боится им проиграть. Какая-то ротация российских команд проводится, у нас и без того состав представительный. Если помните, когда в прошлом году мы проиграли "Химкам" в финале, то я сказал, что для интриги ничего не может быть лучше. И весь сезон прошел под знаком противостояния наших команд", - цитирует "РИА Новости" Ватутина.

В Кубке Гомельского, который пройдет 29–30 сентября, помимо ЦСКА выступят УНИКС, "Олимпиакос" и "Анадолу Эфес".