УНИКС подписал контракт с американским нападающим Джеки Кармайкл, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний американец заключил соглашение на два месяца с опцией продления до конца сезона.

Баскетболист начал текущий сезон в "Автодоре", где провел один матч в Единой лиге ВТБ, в котором форвард набрал 14 очков.

Также сообщается, что форвард УНИКСа Рэймар Морган выбыл из строя на неопределенный срок. Игрок был прооперирован по поводу устранения спортивной пубалгии.