УГМК сообщил об уходе Таурази

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дайана Таурази покинула УГМК, сообщает пресс-служба клуба. В Екатеринбурге американка выступала с 2012 года.

"Сегодня настал день от всего сердца сказать "Большое спасибо" человеку, вклад которого в успехи и историю баскетбольного клуба УГМК трудно вместить в какие-либо слова. Поэтому просто – Большое спасибо тебе, Дайана!

Ты стала сердцем и душой нашего клуба и нашего города! Своими глазами наблюдать за твоей фантастической, страстной игрой так много лет стало подлинным счастьем для наших болельщиков! Работать с тобой, разделять общие цели и добиваться их в неистовой борьбе до победного конца было честью и привилегией для нас – всех, кого ты согревала своим теплом и вдохновляла на казалось бы невозможное!

Сейчас настал момент, когда необходимо позаботиться о вещах, без которых немыслим баскетбол и жизнь в целом – о здоровье, о семье и близких. И в этой честности и прямоте – тоже вся ты!.. Ты увозишь с собой частичку наших сердец и нашей души! Но мы знаем, что ровно также ты сама оставляешь в Екатеринбурге частичку твоего сердца и твоей души. Мы будем скучать по тебе! И будем ждать новой встречи", - говорится в сообщении УГМК.